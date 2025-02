Sogro que matou genro a tiros é preso em Coxim

Suspeito foi encontrado na casa de um conhecido após abandonar caminhonete na estrada

O suspeito de assassinar o genro Miraci Mendes Luiz Ribeiro, de 39 anos, foi preso pela Polícia Civil na manhã desta terça-feira (11), em Coxim, a 253 quilômetros de Campo Grande. Rolf Ferdinand Matzkeit, de 62 anos, estava foragido desde domingo (9), quando cometeu o crime em uma fazenda na zona rural de Sonora.

A polícia encontrou a caminhonete de Rolf a 10 quilômetros de Pedro Gomes, próximo à MS-215. A partir daí, os investigadores passaram a realizar buscas até localizá-lo na casa de um conhecido, na Vila Mariana, região do Vale do Taquari, em Coxim.

O crime aconteceu após uma discussão familiar. Segundo relato da esposa da vítima à polícia, Rolf saiu da fazenda após um desentendimento e Miraci entrou no carro com ele para tentar acalmá-lo. Pouco depois, o suspeito ligou para a filha e disse: “Já tentei matar o Miraci três vezes”, o que fez com que ela acionasse a polícia.

Miraci foi atingido por tiros na mão e no peito. Seu corpo foi levado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL) de Coxim para exames necroscópicos. O velório aconteceu nesta terça-feira.

