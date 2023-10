Suspeitos de atentado com morte de rival do tráfico são presos pela Polícia Civil

Foram presos na noite de ontem (12), três jovens, de 19, 21 e 24 anos, suspeitos de tentativa de homicídio a um grupo rival por causa de disputa de território em relação à venda de drogas, em Chapadão do Sul, a 330 quilômetros de Campo Grande. O crime ocorreu na noite de quarta-feira (11), na Rua P-5 com a P-2.

Segundo a Polícia Civil, as vítimas tomavam tereré quando foram surpreendidas pelos suspeitos em uma motocicleta e um carro de passeio. O grupo foi atacado pelos suspeitos com tiros de 9 milímetros. Todos conseguiram fugir, por isso ninguém ficou ferido.

De acordo com o site Chapadense News, os suspeitos pelo atentado foram presos quando tentavam fugir em um Fiat Pálio pela MS-306. No veículo, foram encontrados uma pistola e munições calibre 38.

Homicídio

Jailson Antonio, de 25 anos, foi executado a tiros, na porta da sua residência, na Rua Pitanga, no Bairro Espatódea, em Chapadão do Sul. Um outro jovem foi ferido a tiros e segue em observação no hospital.

Equipes da Polícia Civil estiveram no local e colheram diversas cápsulas que ficaram espalhadas pelo quintal da casa.

O caso segue em investigação e segundo a polícia, o crime pode estar relacionado ao tráfico de drogas na cidade e a disputa por espaço na venda de entorpecentes.

