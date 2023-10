Idoso de 66 anos morre após cair de caixa d’água em propriedade rural

Um idoso de 66 anos morreu na noite de ontem (12) após cair em uma caixa d’água em uma propriedade rural de Rio Brilhante, a 160 quilômetros de Campo Grande. A vítima chegou a ser socorrida com vida, mas faleceu durante o atendimento no hospital.

Conforme informações da polícia, o idoso realizava manutenção e lavava a caixa d’água, quando escorregou e caiu. A vítima ainda tentou sair de dentro da caixa d’água, mas acabou caindo novamente, batendo a cabeça. Com o impacto da queda, o idoso sofreu traumatismo craniano e foi encaminhado ao hospital às pressas, por equipes do Corpo de Bombeiros, que foram acionadas por moradores e trabalhadores da fazenda.

A vítima foi encaminhada ao hospital, mas por conta de seu estado grave de saúde, teve que ser levado para Dourados, mas acabou falecendo na noite de ontem (12).

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Polícia Civil que abriu uma investigação para saber as causas do acidente.

