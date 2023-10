Corpo de homem é encontrado às margens de estrada na Capital

Um homem de 42 anos foi encontrado morto na manhã de hoje (13), em uma área de mata fechada, nas margens da Avenida Gury Marques, região do Bairro das Moreninhas, em Campo Grande.

Informações apuradas pela reportagem, um trabalhador que passava pelo local, deparou com a moto estacionada na via e estranhou o fato. Ao se aproximar do veículo, deparou com um corpo encostado em uma torre de transmissão.

Equipes da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e perícia técnica foram acionados no local. Até o momento a identidade da vítima e se há alguma marca de violência no corpo, não foram informados.

O caso será investigado.

