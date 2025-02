FICCO/MS apreende 2 toneladas de maconha e prende quatro pessoas em operação em Mato Grosso do Sul

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/MS) apreendeu 2 toneladas de maconha e prendeu quatro pessoas durante uma operação realizada nessa quarta-feira (5), em Campo Grande. A ação aconteceu após a identificação de dois veículos suspeitos de transporte de entorpecentes no perímetro urbano de um município do Estado.

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Federal (PF), após monitoramento, os policiais realizaram a abordagem dos carros. Durante a busca, foram encontrados diversos fardos de substância vegetal prensada , que testaram positivo para a maconha.

Os envolvidos foram presos em flagrante e encaminhados à autoridade policial, sendo autuados por tráfico de drogas . A FICCO/MS é uma força-tarefa composta por diferentes órgãos de segurança pública: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar , além da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) e Secretaria Nacional de Políticas Penais .

A força-tarefa atua no combate ao crime organizado, com foco especial no tráfico de drogas, armas e lavagem de dinheiro, na realização de operações integradas e estratégicas para enfraquecer organizações criminosas.

