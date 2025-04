Suspeito que furtou restaurante é identificado e preso na Capital

Itens furtados em fevereiro foram levados em um carro e contou com ajuda de um comparsa

Na última sexta-feira (28), a polícia prendeu o suspeito de furtar um restaurante em Campo Grande. Ele furtou freezers, televisões, outros equipamentos e alimentos, um prejuízo de mais de R$ 50 mil ao proprietário.

O furto ocorreu na madrugada do dia 26 de fevereiro e um comparsa também estava envolvido. As portas do comércio foram arrombadas e levaram os itens em carro GM Corsa e de um reboque.

Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos, identificou e prendeu o autor do furto qualificado a um restaurante da Capital,

As imagens de câmera de segurnaça ajudaram nas investigações e a Delegacia Especializada passou a monitorar um suspeito.

Ele transportava os bens furtados do local de ocultação para um possível receptador, com os mesmos veículos utilizados no dia crime.

O homem, de 49 anos, acabou preso preventivamente e responderá por furto qualificado e extorsão. Os veículos utilizados no crime foram apreendidos e estão na DERF e serão entregues nesta semana ao restaurante.

