Calendário de licenciamento 2025 do Detran começa nesta terça-feira para placas com final 1 e 2

Proprietários de veículos devem regularizar o documento para evitar multas e apreensão do automóvel

A partir desta terça-feira, 1º de abril, os motoristas de Mato Grosso do Sul precisam ficar atentos ao calendário de licenciamento 2025 do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS). Nesta etapa, o licenciamento é obrigatório para veículos com placas terminadas em 1 e 2. O valor da taxa foi fixado em 4,53 UFERMS (Unidade Fiscal de Referência de MS), o que equivale a R$ 237,64 para pagamentos feitos até o último dia útil do mês. Após essa data, o valor sobe para 5,88 UFERMS, equivalente a R$ 308,46 na cotação atual.

O pagamento pode ser realizado pelos canais de autoatendimento do Detran, pelo portal “Meu Detran” ou presencialmente nas agências do órgão no estado.

O CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) 2025 só será emitido para quem estiver com o documento regularizado. Esse certificado é obrigatório e deve ser apresentado durante fiscalizações, podendo ser acessado fisicamente ou por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT).

Motoristas que forem flagrados circulando com veículos não licenciados estão sujeitos a multa de R$ 293,47, além de receber sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e ter o veículo removido ao pátio do Detran.

Em Mato Grosso do Sul, 105.718 veículos com placas terminadas em 1 e 2 precisam ser licenciados até o final de abril.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram