Solidariedade em ação: campanha arrecada chocolates para crianças carentes na Capital

Associação das Mulheres das Favelas e CUFA Campo Grande buscam doações para tornar a Páscoa mais doce para crianças da periferia

A Campanha de Páscoa 2025, organizada pela Associação das Mulheres das Favelas de Mato Grosso do Sul em parceria com a Central Única das Favelas (CUFA) de Campo Grande está arrecadando chocolates e ovos de Páscoa para distribuir para crianças em situação de vulnerabilidade social na cidade.

No ano passado, a ação garantiu mais de mil ovos de chocolate para famílias da periferia. Em 2025, a expectativa é superar essa marca e beneficiar ainda mais crianças.

“Sabemos que muitas crianças nas periferias não têm a oportunidade de ganhar um ovo de Páscoa. Essa campanha é uma forma de levar carinho e mostrar que elas não estão sozinhas. Contamos com a solidariedade da população para espalhar sorrisos e tornar essa data especial para todos”, afirma Leticia Polidorio, coordenadora da CUFA Campo Grande.

As doações podem ser feitas tanto por pessoas físicas quanto por empresas que queiram contribuir. Além de chocolates e ovos de Páscoa, a campanha também aceita doações em dinheiro, que podem ser enviadas via PIX para a chave 45.776.653/0001-03, da Associação das Mulheres das Favelas de MS.

Para a organização, cada doação é um gesto de empatia e generosidade, ajudando a proporcionar uma Páscoa mais feliz para centenas de crianças. Quem quiser colaborar ou obter mais informações pode entrar em contato pelas redes sociais da associação.

