 Homem-Aranha? Suspeito por série de furtos em Brasilândia, é detido em cima de telhado

No final da tarde da última quinta-feira (18), a Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar, efetuou a prisão de um indivíduo de 35 anos em Brasilândia-MS, identificado como autor em pelo menos oito furtos em residências e comércios na cidade nos últimos dias.

A ação policial teve origem após receberem informações sobre uma tentativa de furto em uma joalheria local. Utilizando as imagens das câmeras de segurança, os policiais civis prontamente identificaram J.S.B, conhecido como “Rato”, de 35 anos, um criminoso com histórico de mais de 30 crimes de furto na cidade, além de outras atividades criminosas.

Diante dessa informação, uma equipe da Polícia Civil solicitou o apoio da Polícia Militar. Posteriormente, foi relatado que o suspeito havia invadido uma propriedade, agredido moradores e estava pulando entre as casas e telhados, causando danos e gerando apreensão na população.

A equipe policial fechou o cerco e, após quase uma hora de perseguição, localizou o suspeito em cima de um telhado. J.S.B., ao perceber que seria detido, investiu contra um dos policiais, que, para contê-lo, efetuou um disparo de arma de fogo.

O criminoso foi detido e encaminhado ao hospital, sem risco de morte. Durante a abordagem, foi apreendida uma porção de crack. Além de responder pelos furtos na forma tentada, o suspeito foi autuado por resistência e tráfico de drogas. O caso seguirá sob investigação para esclarecimento de todos os detalhes e devidos procedimentos legais.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: