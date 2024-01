Campeonato Estadual Sul-Mato-Grossense de Futebol acontece neste domingo

A partir do próximo domingo, 21 de janeiro, a Rede E, através da FM 104,7, estará realizando transmissões ao vivo do Campeonato Estadual Sul-Mato-Grossense de Futebol de Campo. A abertura oficial dos jogos está agendada para as 14h30, diretamente do estádio Jacques da Luz, nas Moreninhas. A informação foi oficialmente divulgada pelo diretor da rádio, Jonas de Paula, destacando que a FM 104,7 será a única emissora a realizar essa cobertura.

A temporada contará com a participação de dez clubes profissionais e se estenderá até o dia 21 de abril. No Grupo A, competirão Operário Futebol Clube, Portuguesa, Coxim, Náutico e Costa Rica. Já no Grupo B, os clubes Dourados, Atlético Clube, Aquidauanense, Novo, Ivinhema e Corumbaense estarão em disputa.

A rodada de abertura será marcada por três jogos a partir das 15h. Coxim AC enfrentará AA Portuguesa no Estádio André Borges, em Coxim; Ivinhema FC jogará contra Novo FC no Estádio Saraivão, em Ivinhema; Náutico e Costa Rica se enfrentarão no Jacques da Luz, em Campo Grande; e no Douradão, Dourados Atlético Clube (DAC) receberá o Corumbaense às 16h.

Jonas de Paula expressou seu orgulho ao comentar sobre a oportunidade de transmitir ao vivo os jogos do campeonato estadual. Ele ressaltou a importância de acompanhar o esporte sul-mato-grossense, reconhecendo o destaque de atletas talentosos e a relevância cultural de acompanhar as partidas de futebol. Com as transmissões ao vivo pela FM 104,7, aqueles que não puderem comparecer aos estádios terão a oportunidade de acompanhar cada momento das competições.

A equipe de transmissão contará com a narração do jornalista Gildo Pereira, reportagens de Ricardo Paredes, comentários de Carlos Araújo, técnica de externa de Elias Guilherme e o plantão esportivo de Juscelino Bourton.

Com informações de Portal da Educativa

