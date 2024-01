Agenda de Jogos das Seleções Brasileiras na VNL 2024 no Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro, renomada cidade-sede dos Jogos Olímpicos de 2016, prepara-se para receber mais uma edição da Liga das Nações de Vôlei – VNL 2024. Este prestigioso evento, que ocorre anualmente, terá a primeira semana da competição tanto no masculino quanto no feminino disputada na Cidade Maravilhosa.

Confira a tabela de jogos:

Semana 1 – Feminino: 14 a 19 de Maio – Rio de Janeiro

– 14 de maio: Brasil x Canadá – 21:00

– 16 de maio: Brasil x República da Coreia – 14:00

– 17 de maio: Brasil x Estados Unidos – 21:00

– 19 de maio: Brasil x Sérvia – 10:00

Semana 2 – Feminino: 28 de Maio a 2 de Junho – Macau, China

– 28 de maio: Brasil x Japão – 8:30

– 30 de maio: Brasil x Países Baixos – 8:30

– 1 de junho: Brasil x Itália – 1:30

– 2 de junho: Brasil x Tailândia – 5:00

Semana 3 – Feminino: 12 a 16 de Junho – Hong Kong, China

– 12 de junho: Brasil x Polônia – 9:30

– 13 de junho: Brasil x Alemanha – 6:00

– 14 de junho: Brasil x Bulgária – 2:30

– 16 de junho: Brasil x Turquia – 6:00

Fase Final Feminina: 20 a 23 de Junho – Local a Confirmar.

Semana 1 – Masculino: 21 a 26 de Maio – Rio de Janeiro

– 21 de maio: Brasil x Cuba – 21:00

– 23 de maio: Brasil x Argentina – 21:00

– 24 de maio: Brasil x Sérvia – 21:00

– 26 de maio: Brasil x Itália – 10:00

Semana 2 – Masculino: 4 a 8 de Junho – Cidade a Confirmar, Japão

– 4 de junho: Brasil x Alemanha – 00:00

– 6 de junho: Brasil x República Islâmica do Irã – 00:00

– 7 de junho: Brasil x Eslovênia – 3:30

– 8 de junho: Brasil x Polônia – 3:30

Semana 3 – Masculino: 18 a 23 de Junho – Manila, Filipinas

– 18 de junho: Brasil x Países Baixos – 4:00

– 20 de junho: Brasil x Estados Unidos – 8:00

– 21 de junho: Brasil x Canadá – 4:00

– 23 de junho: Brasil x França – 4:00

Fase Final Masculina: 27 a 30 de Junho – Lodz, Polônia

A transmissão ainda será definida. É importante ressaltar que o Brasil não enfrentará a República Dominicana, França e China na fase de classificação. A expectativa é alta para mais uma participação destacada das seleções brasileiras na VNL 2024, consolidando a relevância do país no cenário internacional do voleibol.

