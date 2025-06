Suspeito morre em troca de tiros com a polícia e 400 kg de drogas são encontrados em casa no Jardim Centenário

Um homem de 23 anos, identificado como Alan Silva Reis, morreu na noite dessa segunda-feira (23) após trocar tiros com a Polícia Militar, em Campo Grande. O caso aconteceu no Jardim Centenário, onde a polícia encontrou cerca de 400 quilos de drogas escondidos na casa onde ele morava.

De acordo com a PM, Alan foi abordado por equipes da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) na Rua Ribeirão das Neves. Durante a abordagem, ele reagiu com disparos de arma de fogo. Houve troca de tiros, e o suspeito foi baleado.

Militares da Rotac (Rondas Ostensivas Táticas do Choque) socorreram Alan, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Dentro do imóvel onde ele vivia, a polícia encontrou uma grande quantidade de drogas – aproximadamente 400 quilos. A carga estava escondida e foi apreendida pelas equipes da Rocam e do BPMChoque (Batalhão de Choque).

Segundo as autoridades, Alan era natural de Conceição do Araguaia, no Pará, e tinha passagens por tráfico de drogas naquele Estado. Ele também era investigado por envolvimento com o crime organizado.

Polícia Civil e Corpo de Bombeiros foram chamados para atender a ocorrência. Um oficial do Batalhão de Choque também acompanhou os trabalhos no local. O caso segue sob investigação.

