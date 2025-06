Mãe e filho são esfaqueados dentro de casa em Aparecida do Taboado; ex-marido é suspeito

Uma mulher de 34 anos e seu filho adolescente, de 16, ficaram gravemente feridos após serem esfaqueados dentro de casa na manhã dessa segunda-feira (23), na Vila Barbosa, em Aparecida do Taboado, cidade que fica a 458 quilômetros de Campo Grande. O principal suspeito do crime é o ex-marido da mulher, que fugiu depois do ataque e está sendo procurado pela polícia.

Segundo o site RCN Notícias, mãe e filho foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados para o Pronto-Socorro da cidade. Mesmo com ferimentos graves, os dois estavam conscientes e conseguiram conversar com a equipe médica, que agiu rápido para controlar a perda de sangue.

A mulher sofreu três golpes de faca no pescoço e no tórax. Testemunhas disseram que ela estava usando apenas uma toalha no momento do ataque, o que indica que havia acabado de sair do banho. O filho foi atingido na clavícula e no peito, perto do coração.

De acordo com vizinhos, o suspeito aproveitou o momento em que o adolescente chegava em casa para invadir a residência e cometer o crime. A mulher estaria separada do homem, mas familiares contaram que ela ainda sofria agressões mesmo depois do fim do relacionamento. Uma faca suja de sangue e com a ponta torta foi encontrada embaixo de uma cama, e pode ter sido a arma usada no ataque.

Policiais civis e militares estão à procura do suspeito e investigam o caso.

