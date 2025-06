Palmeiras empata com Inter Miami e garante vaga nas oitavas do Mundial de Clubes

Palmeiras e Inter Miami empataram por 2 a 2 na noite dessa segunda-feira (23), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos. O jogo foi válido pela terceira rodada do Grupo A do Mundial de Clubes. Com o resultado, os dois times avançaram para as oitavas de final.

O time americano abriu o placar logo aos 16 minutos do primeiro tempo. Tadeo Allende recebeu passe de Luis Suárez, avançou livre e marcou o primeiro gol. O Verdão ainda perdeu o zagueiro Murilo, que sentiu a coxa e precisou ser substituído.

O segundo gol do Inter Miami veio aos 20 minutos do segundo tempo. Suárez driblou dois marcadores e chutou bonito, ampliando o placar. O Palmeiras só conseguiu reagir nos minutos finais da partida. Paulinho diminuiu aos 35 minutos com um chute colocado. Aos 42, Maurício aproveitou uma sobra na área e empatou o jogo, salvando o time da derrota.

Apesar das dificuldades, o empate garantiu o Palmeiras em primeiro lugar do grupo. A equipe, no entanto, sai de campo com dúvidas sobre o desempenho, já que teve dificuldades para criar jogadas e só conseguiu o empate no fim.

Agora, o time comandado por Abel Ferreira enfrenta o Botafogo nas oitavas de final. O jogo será no sábado (28), às 12h (horário de Mato Grosso do Sul). O Inter Miami, segundo colocado do grupo, terá pela frente o Paris Saint-Germain (PSG) no domingo (29), no mesmo horário.

O Flamengo, já classificado e com o primeiro lugar do grupo D garantido, entra em campo nesta terça-feira (24), às 21h (MS), contra o Los Angeles. O Fluminense joga na quarta-feira, encerrando a fase de grupos.

Agenda de jogos do Mundial (horário de MS)

– 15h – Benfica x Bayern de Munique (Globo, SporTV, Cazé TV e Dazn)

– 15h – Auckland City x Boca Juniors (SporTV, Cazé TV e Dazn)

– 21h – Espérance x Chelsea (SporTV, Cazé TV e Dazn)

– 21h – Los Angeles x Flamengo (Globo, SporTV, Cazé TV e Dazn)

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais