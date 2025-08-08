Suspeito morre após reagir a mandado judicial em propriedade rural de Bandeirantes

Um homem morreu na manhã desta sexta-feira (8), após reagir à ação da Policia Militar durante o cumprimento de um mandado judicial em uma propriedade rural, localizada a cerca de 20 quilômetros da área urbana de Bandeirantes, município a aproximadamente 70 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações iniciais, os policiais se dirigiram ao local para cumprir uma ordem judicial, quando foram surpreendidos pela reação do alvo da operação. Ainda não há detalhes sobre como ocorreu essa reação.

Diante da situação, os militares reagiram e o suspeito foi baleado. Ele chegou a ser socorrido pela própria equipe policial e levado ao hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco após dar entrada na unidade.

O caso será investigado pelas autoridades competentes para apurar as circunstâncias da ocorrência.