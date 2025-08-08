Morre Arlindo Cruz, ícone do samba, aos 66 anos no Rio de Janeiro

Cantor, compositor e multi-instrumentista enfrentava sequelas de um AVC desde 2017 e nos últimos dias foi internado em hospital na Zona Oeste da capital fluminense

A música brasileira se despediu nesta sexta-feira (8) de um de seus grandes mestres. Arlindo Domingos da Cruz Filho, conhecido em todo o país como Arlindo Cruz, morreu aos 66 anos, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada por sua esposa, Babi Cruz.

Figura central do samba, Arlindo construiu uma carreira marcada por talento e versatilidade. Compositor e instrumentista, o cantor teve seu primeiro contato com a música ainda criança, aos 7 anos, quando ganhou o primeiro cavaquinho. Aos 12 já tocava de ouvido. Mais tarde, aprendeu violão com o irmão, Acyr Marques, e seguiu profissionalmente no gênero. Entre rodas de samba, gravações e parcerias históricas, Arlindo deixou um repertório que atravessa gerações.

Sua vida artística, no entanto, foi interrompida em março de 2017, quando sofreu um acidente vascular cerebral hemorrágico. Após quase um ano e meio internado, passou a viver sob cuidados médicos e familiares, longe dos palcos.

