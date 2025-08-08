Mais de 1,6 milhão de aposentados já receberam ressarcimento por descontos indevidos no INSS

Número representa 98,5% dos que aderiram ao acordo, cerca de 700 mil beneficiários ainda podem solicitar

O Ministério da Previdência Social informou, nesta sexta-feira (8), que 1,64 milhão de aposentados e pensionistas já receberam de volta valores descontados indevidamente de seus benefícios do INSS. O número foi registrado na quinta-feira (7) e equivale a 98,5% das 1,66 milhão de pessoas que aderiram ao acordo de reparação com o governo federal.

Segundo a pasta, ainda há potencial para crescimento nos próximos dias, já que mais de 2,43 milhões de beneficiários estão aptos a participar do acordo. “Desse total, 68,6% formalizaram a solicitação e praticamente todos receberam. O pagamento é feito com segurança e agilidade, sem necessidade de apresentar documentos ou informar dados bancários”, informou o ministério.

A projeção é que cerca de 700 mil pessoas ainda possam aderir e receber o valor em até três dias. O acordo é voltado a quem contestou os descontos e não obteve resposta da entidade ou associação responsável em até 15 dias úteis.

A adesão é gratuita e pode ser feita pelo aplicativo ou site Meu INSS e nas agências dos Correios. Antes de aceitar, é possível consultar o valor a receber. Pelo aplicativo, o beneficiário deve acessar a conta com CPF e senha, entrar em “Consultar Pedidos”, clicar em “Cumprir Exigência”, ler o comentário mais recente e selecionar a opção “Sim” no campo “Aceito receber”.

A central telefônica 135 continua disponível para consultas e contestações, mas não realiza adesão ao acordo.

