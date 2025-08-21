Suspeito é preso em Maracaju por crimes cibernéticos contra crianças e adolescentes

Investigação identificou aliciamento e compartilhamento de material de abuso sexual online

Um homem de 24 anos foi preso em flagrante nesta quinta-feira (21), em Vista Alegre, na zona rural de Maracaju, por envolvimento em crimes cibernéticos contra crianças e adolescentes. A prisão ocorreu após cinco meses de investigação conduzida pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA).

Segundo o relatório policial, o suspeito utilizava plataformas digitais de entretenimento para atrair menores e direcioná-los a serviços de comunicação com criptografia avançada, onde compartilhava e armazenava material contendo exploração sexual infanto-juvenil.

Durante a ação, o celular usado nas práticas criminosas foi apreendido, e o suspeito teve a prisão em flagrante registrada em Maracaju.

/

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram