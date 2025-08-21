Trânsito terá bloqueios em diferentes regiões da Capital neste fim de semana

Motoristas devem se programar para evitar ruas interditadas para eventos e serviços públicos



A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) divulgou os pontos de interdição programados em Campo Grande entre sexta-feira (22) e sábado(24). Os bloqueios ocorrem em horários variados e têm como objetivo a realização de eventos culturais, sociais e a execução de serviços urbanos.

Na sexta-feira (22), a Rua Jacarepaguá, entre Travessa Frederico e Rua Cândida Lima de Barros, ficará fechada das 16h à meia-noite devido a um evento social. Também haverá interdição na Rua Castro Alves, entre Rua Joaquim Murtinho e Rua Alberto Neder, das 7h às 13h, para retirada e desmontagem de equipamentos de obra.

No sábado (24), a Rua General Melo, entre Rua 14 de Julho e Avenida Calógeras, será bloqueada das 17h às 23h para a realização de uma feira cultural. Ao mesmo tempo, o evento de lazer na Rua Anselmo Selingard nº 961, entre Rua Pedro Dibe e Rua Marlene Pereira, exige fechamento do trecho das 16h às 23h.

A Agetran recomenda que os condutores planejem rotas alternativas para minimizar transtornos e evitar congestionamentos nos horários de interdição.

