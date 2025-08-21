Foragidos condenados por estupro e outro por tráfico de drogas são presos em Bataguassu

Indivíduos que descumrpriram medidas judiciais

Nesta quarta e quinta-feira (20) e (21), dois homens condenados por diferentes crimes foram presos na cidade de Batagassu. Os dois homens estavam foragidos do sistema penitenciário.

O primeiro a ser preso foi um indivíduo condenado por tráfico de drogas, com mais de seis anos de pena a cumprir. O outro foragido capturado foi um homem condenado por estupro, que descumpriu as condições impostas pela Justiça e vai retornar a prisão.

Os capturados, foram conduzidos para a Delegacia de Bataguassu e posteriormente transferidos ao sistema prisional.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.