Jovem é preso em flagrante por agressões contra namorada adolescente em Coxim

Suspeito e vítima foram localizados pela polícia em uma propriedade rural do município

Na tarde da última segunda-feira (1º), um jovem de 20 anos foi preso suspeito de praticar os crimes de lesão corporal dolosa e violência psicológica contra a namorada, uma adolescente de 16 anos em Coxim.

O registro da ocorrência foi realizado na cidade de Jardim pela mãe da adolescente, após uma ligação sua relatando ter sido agredida e estar sendo impedida de sair da residência.

Após o recebimento da ocorrência pela DAM(Delegacia de Atendimento à Mulher) de Coxim, foram feitas diligências e suspeito e vítima foram localizados em uma propriedade rural do município. Foi constatado que a vítima estava lesionada.

O homem então foi preso, autuado em flagrante pela equipe da Dam de Coxim e passará por audiência de custódia que decidirá sobre a manutenção de sua prisão.

