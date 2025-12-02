Fumacê percorre cinco bairros da Capital nesta terça contra o Aedes Aegypti

Aplicação ocorre das 16h às 22h; serviços podem ser suspensos em caso de chuva ou vento

O serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV), conhecido como Fumacê, será realizado nesta terça-feira (2) em cinco bairros de Campo Grande. As equipes circularão das 16h às 22h pelas regiões do Jardim Panamá, Santo Amaro, Vila Popular, Maria Aparecida Pedrossian e Jardim Noroeste.

Confira as ruas:

Para que o inseticida tenha maior eficácia, os moradores devem manter portas e janelas abertas durante a passagem do veículo, permitindo que o produto alcance locais onde os mosquitos costumam se esconder.

A programação pode ser adiada ou cancelada caso haja chuva, ventos fortes ou neblina, condições que prejudicam a dispersão do veneno.

