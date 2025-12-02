Receita Federal entrega 7 mil brinquedos à Semed para campanha de Natal da REME

Lote avaliado em R$440 mil será usado no “Papai Noel dos Correios”, que completa 36 anos

A Secretaria Municipal de Educação oficializou, na última segunda-feira (1º), o recebimento de cerca de 7 mil brinquedos e itens diversos doados pela Receita Federal. A entrega ocorreu na sede do órgão, em Campo Grande, e integra o projeto “Papai Noel dos Correios”, destinado a atender estudantes da Rede Municipal de Ensino, especialmente crianças em situação de vulnerabilidade.

O secretário municipal de Educação, Lucas Henrique Bitencourt, agradeceu a parceria e afirmou que a iniciativa deve alcançar cerca de 10 mil alunos durante a campanha. “Estamos aqui na Receita Federal para agradecer ao delegado, Dr. Zumilson, e aos Correios, que proporcionam aos nossos alunos um momento especial neste Natal”, disse.

A logística de distribuição foi detalhada por Ana Paula Coutinho Schaedler, da Coordenadoria de Psicologia e Assistência Social (Cepai). Ela lembrou que o “Papai Noel dos Correios”, criado há 36 anos como ação interna de carteiros, se tornou uma mobilização nacional. As entregas ocorrem nas escolas durante as festas de encerramento do ano — algumas instituições preferem receber os presentes antes, enquanto outras esperam o dia da celebração. Como exemplo, citou a Escola Municipal Geraldo Castelo, que tradicionalmente participa da adoção de cartinhas.

O lote doado pela Receita Federal é avaliado em R$ 440 mil e reúne produtos apreendidos em operações de fiscalização nas fronteiras. O delegado da Receita Federal em Campo Grande, Zumilson Custódio da Silva, afirmou que a ampliação das ações conjuntas com forças de segurança aumentou o volume de apreensões, permitindo maior destinação social. “É um prazer representar a Receita Federal na entrega desses brinquedos que serão utilizados pelos Correios para atender tantas crianças em Mato Grosso do Sul”, declarou.

Para Lúcia Mendes, coordenadora do “Papai Noel dos Correios”, a reação das crianças mostra a importância da campanha. “A primeira reação é: ‘Gente, o Papai Noel atendeu à minha cartinha’. Muitas recebem apenas aquele presente, e o significado disso é enorme”, relatou. Ela também destacou o ciclo de solidariedade criado pela iniciativa, com adultos que já participaram como crianças voltando para adotar cartinhas.

