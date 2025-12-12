Suspeito de várias tentativas de furto em condomínios de alto padrão é preso na Capital

Na manhã de quinta-feira (12), um indivíduo responsável por uma sequência de tentativas de furto em condomínios residenciais de Campo Grande foi preso. A ação foi realizada pela DERF (Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos).

O suspeito, de 20 anos, possui extenso histórico de furtos, inclusive qualificados e tentativas, além de outras ocorrências criminais registradas ao longo dos últimos anos. O homem foi flagrado escalando muros e tentando acessar áreas internas de residenciais de alto padrão por câmeras de segurança do sistema de vigilância profissional de um dos condomínios.

As imagens, nítidas e detalhadas, captaram o momento em que o suspeito escalava a muralha do residencial, tentando vencer a cerca elétrica, chegando, inclusive, a tomar um choque ao tentar romper a barreira de proteção.

Em outro episódio, o mesmo homem foi flagrado dentro do terreno de uma residência de outro condomínio, fato igualmente tratado como furto qualificado tentado, já que a invasão tinha por finalidade subtrair bens.

Com a identificação confirmada e o histórico criminal obtido, o homem foi preso pela DERF para evitar mais práticas de tentativas de furto na região e garantir segurança dos moradores.

