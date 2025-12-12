Tempestade com ventos de até 60 km/h coloca regiões de MS em alerta até sábado

Aviso atinge áreas do Estado; em Campo Grande, tarde desta sexta-feira é de céu fechado, chuva isolada e 29°C

As regiões Leste, Sudoeste, Pantanais Sul-Mato-Grossenses e Centro-Norte de Mato Grosso do Sul estão sob aviso de perigo potencial para tempestade desde às 10h desta sexta-feira (12) e segue até 10h de sábado (13). O comunicado alerta para chuva entre 20 e 30 mm por hora — podendo chegar a 50 mm no período —, ventos intensos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. Há baixo risco de cortes de energia, danos em plantações, queda de galhos e alagamentos pontuais.

Em Campo Grande, a manhã começou com o céu nublado e registros de chuva em diferentes bairros. A temperatura no momento é de 29°C.

As orientações em caso de rajadas incluem evitar abrigo sob árvores, não estacionar veículos próximos a torres e placas metálicas, e manter-se longe de aparelhos ligados à tomada. A Defesa Civil pode ser acionada pelo 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

/

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram