Décimo terceiro salário: R$369,4 bilhões serão injetados na economia até 19 de dezembro

Segunda parcela beneficiará 95,3 milhões de brasileiros e média de pagamento é de R$ 3.512 por trabalhador

O pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário, um dos principais benefícios trabalhistas do Brasil, será realizado até a próxima sexta-feira, 19 de dezembro. Aproximadamente 95,3 milhões de trabalhadores com carteira assinada, que receberam a primeira parcela até o final de novembro, terão direito ao valor total, que somará R$369,4 bilhões na economia nacional, conforme o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos). O valor médio do benefício é de R$3.512 por trabalhador.

Além dos trabalhadores ativos, aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) já receberam a primeira parcela entre 24 de abril e 8 de maio, com a segunda parcela paga de 26 de maio a 6 de junho.

A gratificação natalina, instituída pela Lei 4.090/1962, abrange todos os trabalhadores com carteira assinada que tenham trabalhado ao menos 15 dias no ano, incluindo aqueles afastados por doenças, acidentes ou em licença-maternidade. Atribuições proporcionais são feitas no caso de demissão sem justa causa.

/

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram