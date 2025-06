Suspeito de tentativa de homicídio em fazenda é preso em Jardim

Arma usada no crime foi encontrada escondida em área de mata, segundo a polícia

Uma ação conjunta das Seções de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia de Polícia de Jardim e da Delegacia de Bonito, com apoio da Polícia Militar, resultou na prisão de um homem de 41 anos, suspeito de ser o autor de uma tentativa de homicídio ocorrida no último dia 15 de junho, em uma fazenda na zona rural de Jardim.

Após a prisão, realizada nesta segunda-feira (23), o suspeito levou os policiais até o local onde teria escondido a arma utilizada no crime. Durante as buscas em uma área de mata, a equipe localizou e apreendeu uma espingarda calibre .22.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão preventiva do homem foi solicitada pelo delegado responsável pela investigação da 1ª Delegacia de Jardim e teve parecer favorável da Justiça, com base nos elementos apresentados no inquérito.

