Governo brasileiro manifesta pesar por morte de turista na Indonésia

O Ministério das Relações Exteriores divulgou, nesta terça-feira (24), uma nota oficial em que manifesta “profundo pesar” pela morte da brasileira Juliana Marins, que caiu de um penhasco durante uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia.

“O governo brasileiro comunica, com profundo pesar, a morte da turista brasileira Juliana Marins, que havia caído de um penhasco que circunda a trilha junto à cratera do Mount Rinjani (3.726 metros de altura), vulcão localizado a cerca de 1.200 km de Jacarta, na ilha de Lombok”, diz o comunicado divulgado pelo Itamaraty.

O ministério informou que a embaixada do Brasil em Jacarta atuou diretamente com as autoridades locais, “no mais alto nível”, desde que recebeu a informação sobre o acidente. O órgão também ressaltou os desafios enfrentados durante os trabalhos de resgate. “Ao final de quatro dias de trabalho, dificultado pelas condições meteorológicas, de solo e de visibilidade adversas na região, equipes da Agência de Busca e Salvamento da Indonésia encontraram o corpo da turista brasileira”, destacou a nota.

Por fim, o governo brasileiro expressou solidariedade aos familiares e amigos de Juliana. “O governo brasileiro transmite suas condolências aos familiares e amigos da turista brasileira pela imensa perda nesse trágico acidente.”

