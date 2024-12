Suspeito de tentativa de duplo feminicídio é preso em Santa Rita do Pardo

Um homem de 48 anos, foi preso na quinta-feira (19) pelas Polícias Civil e Militar sob suspeita de tentativa de duplo feminicídio em Santa Rita do Pardo, município localizado no leste do Estado, a 242 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com a Polícia Civil (PC), o crime ocorreu no último domingo (15), durante uma festa na cidade. O homem já havia sido detido em flagrante no dia dos fatos por porte ilegal de arma de fogo, mas foi liberado após pagar fiança. Com o avanço das investigações, o delegado Lúcio Marinho representou pela prisão preventiva do suspeito, que foi acatada pelo Poder Judiciário. Assim que o mandado foi expedido, a prisão foi realizada.

Segundo a apuração preliminar da Polícia Civil, o suspeito teria tentado assassinar duas mulheres, sua companheira, de 51 anos, e sua nora, de 29 anos. A tentativa teria acontecido após uma festa, e só não se concretizou devido a uma falha na arma utilizada pelo agressor. Registrados feitos por câmeras de celulares e de segurança, além dos relatos de diversas testemunhas, ajudaram a fornecer provas para a investigação.

A ação conjunta entre Polícia Civil e Polícia Militar, garantiu a prisão do suspeito. Segundo o delegado Marinho, o caso segue em investigação para reunir mais detalhes e garantir que as vítimas recebam a proteção necessária.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais