Refis: termina nesta sexta-feira prazo para regularizar débitos com a Prefeitura de Campo Grande

Esta sexta-feira (20), é o último dia para os contribuintes de Campo Grande aderirem ao Programa de Pagamento Incentivado (PPI), conhecido como Refis. A iniciativa da Prefeitura oferece condições especiais para a regularização de dívidas municipais, incluindo descontos de até 80% sobre encargos, como juros e multas, para pagamentos à vista.

Quem optar pelo pagamento integral terá o desconto máximo de 80% sobre encargos. Para aqueles que preferem parcelar, as condições variam conforme o tipo de débito e o número de parcelas. Dívidas imobiliárias (IPTU): descontos de até 60% sobre encargos, com pagamento inicial entre 5% e 15% do valor total. O parcelamento pode ser feito em até 18 vezes.

Débitos econômicos (ISS e ITBI): desconto de 80% para pagamentos à vista. Parcelamentos começam com parcelas mínimas de R$ 100 (até 6 vezes) e podem alcançar R$ 2.500 em planos de até 60 meses.

O programa abrange tributos e taxas, incluindo os já inscritos na dívida ativa, mas exclui multas contratuais, ambientais e de trânsito.

Para maior comodidade, os contribuintes têm à disposição canais de atendimento remoto. As negociações podem ser feitas pelo site oficial do Refis (refis.campogrande.ms.gov.br), onde é possível simular condições de pagamento e emitir o Documento de Arrecadação Municipal (DAM).

Além disso, é possível obter atendimento pelos telefones 156, (67) 4042-1320, (67) 98471-0487, (67) 98478-8873. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Para quem prefere atendimento presencial, a Central de Atendimento ao Cidadão (CAC), localizada na Rua Marechal Cândido Mariano Rondon, nº 2.655, está aberta das 8h às 16h.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais