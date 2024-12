Caminhoneiro é preso no Paraná com 8 toneladas de maconha e dois fuzis, com origem de MS

Um homem de 41 anos foi preso em flagrante ontem (19), em Guaíra (PR), município que faz divisa com Mondo Novo, no sul do Estado, após ser surpreendido transportando 8,1 toneladas de maconha e dois fuzis em uma carreta. A carga ilícita saiu de Naviraí (MS), a 359 quilômetros de Campo Grande, e tinha como destino a cidade de Curitiba (PR).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), agentes estavam em patrulha em um posto de combustível quando sentiram um forte cheiro de maconha vindo de uma carreta. Ao abordar o motorista, ele afirmou que transportava farelo de milho, apresentando uma nota fiscal para a carga.

Desconfiados, os policiais decidiram inspecionar o veículo e, ao removerem a lona da carroceria, encontraram diversos fardos contendo a droga e dois armamentos de grosso calibre. Ao ser interrogado, o suspeito confessou que havia carregado o veículo em Naviraí e que entregaria a carga em Curitiba.

Ainda conforme a Polícia Rodoviária Federal o caminhoneiro foi detido por tráfico de drogas e armas e encaminhado à sede da Polícia Federal em Guaíra para os procedimentos legais. A apreensão é considerada uma das maiores do ano na região e reflete o trabalho de combate ao tráfico realizado pelas autoridades.

