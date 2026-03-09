Suspeito de tentar matar mulher com golpe de faca no rosto é preso em Três Lagoas

Homem procurou a delegacia nesta segunda-feira e acabou detido pelo ataque ocorrido em um assentamento da zona rural

Nesta segunda-feira (9), um homem de 29 anos foi preso em Três Lagoas após comparecer à Delegacia de Atendimento à Mulher. Ele é suspeito de tentar matar uma mulher durante um ataque registrado dias antes na zona rural do município.

O episódio ocorreu no dia 7 de março, no assentamento Portal do Faia. Segundo as informações reunidas durante a investigação, a vítima foi atingida por um golpe de faca na região do rosto, o que provocou um ferimento grave.

Após a agressão, a mulher foi socorrida e levada para atendimento médico em um hospital.

Com o avanço das apurações sobre o caso, a Justiça autorizou a prisão preventiva do suspeito. A ordem já estava em vigor quando ele decidiu se apresentar na delegacia.

Após a detenção, o homem passou pelos procedimentos necessários e segue sob custódia, à disposição da Justiça, enquanto o caso continua sendo investigado.

