HU de Campo Grande promove ações sobre doença renal crônica no Dia Mundial do Rim

Atividades no Humap-UFMS incluem orientações, entrega de materiais e palestra sobre prevenção e sustentabilidade na saúde

O Humap-UFMS (Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), mais conhecido como HU de Campo Grande, realiza na próxima quinta-feira (12) uma programação especial voltada à saúde renal. A mobilização marca o Dia Mundial do Rim, celebrado na segunda quinta-feira de março, em parceria com a Sociedade Brasileira de Nefrologia.

Administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), o hospital vai promover ações ao longo de todo o dia, com abordagem direta a pacientes e acompanhantes no ambulatório, distribuição de materiais informativos e uma mini palestra com o tema “Saúde Renal para Todos: cuidando das pessoas e protegendo o planeta”.

A iniciativa busca alertar a população sobre a DRC (Doença Renal Crônica), considerada um dos principais desafios de saúde pública no mundo. A estimativa é de que uma em cada dez pessoas conviva com a doença, muitas vezes sem saber, já que nas fases iniciais os sintomas podem não ser percebidos. Sem diagnóstico e acompanhamento, a DRC pode evoluir para complicações cardiovasculares, perda significativa da qualidade de vida e, em casos mais graves, insuficiência renal com necessidade de diálise ou transplante.

Durante a programação, profissionais do HU vão orientar sobre fatores de risco, como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, obesidade e histórico familiar de doença renal. Também serão reforçadas informações sobre a importância de exames simples de sangue e urina para identificação precoce da enfermidade. Segundo a equipe, o diagnóstico antecipado permite adotar medidas que retardam a progressão do quadro e reduzem a necessidade de tratamentos de maior complexidade.

A ação também propõe reflexão sobre os impactos ambientais relacionados à saúde renal. Mudanças climáticas, poluição do ar, estresse térmico, desidratação e eventos extremos estão associados ao aumento e agravamento das doenças renais. Além disso, terapias como a hemodiálise exigem grande volume de água, energia e materiais descartáveis, o que amplia o debate sobre práticas mais sustentáveis na assistência à saúde.

A mobilização ocorre em sintonia com a diretriz da Organização Mundial da Saúde, que aprovou recentemente uma resolução voltada à saúde renal, incentivando medidas de prevenção, ampliação do acesso ao tratamento e redução de riscos ambientais.

“Com a ação, o Humap-UFMS reafirma seu compromisso com a promoção da saúde, a prevenção de doenças e a construção de uma assistência cada vez mais humana, equitativa e sustentável, aproximando informação qualificada da comunidade e estimulando o cuidado contínuo com os rins”, afirma a superintendente do hospital, Dra. Andréa Lindenberg.

