2ª fase da Operação Trilha de Hermes é deflagrada e mira grupo suspeito de sequestrar e matar homem na fronteira de MS

Ações ocorreram em Itaquiraí e Naviraí; vítima desapareceu após ser apontada como informante de criminosos

Nesta segunda-feira (9), uma operação policial realizaou desdobramentos das investigações sobre o desaparecimento de Aldevan Pontes de Jesus, de 32 anos, na região sul de Mato Grosso do Sul. A ação faz parte da segunda fase da Operação “Trilha de Hermes”, que busca identificar e prender suspeitos de envolvimento no sequestro e na possível morte do homem.

Equipes cumpriram mandados em diversos endereços nas cidades de Itaquiraí e Naviraí, com apoio de policiais de diferentes unidades da região e suporte aéreo durante as diligências.

Aldevan desapareceu após ser apontado por integrantes de um grupo criminoso como suposto colaborador da polícia. Ele utilizava tornozeleira eletrônica por envolvimento em outros crimes, e o sinal do equipamento foi perdido em uma área rural de Itaquiraí. Desde então, o paradeiro dele é desconhecido e o corpo ainda não foi localizado.

Durante as investigações, foi identificada a atuação de uma organização criminosa armada, com divisão de tarefas entre os integrantes. A primeira fase da operação ocorreu em dezembro de 2025, quando foram realizadas prisões e buscas em diversos imóveis, resultando na apreensão de armas, veículos e outros objetos.

Nesta nova etapa da operação, policiais voltaram a cumprir mandados de busca e também ordens de prisão contra investigados que teriam participado do sequestro e da possível execução da vítima.

Durante uma das ações, uma mulher de 42 anos foi detida após os policiais encontrarem uma pistola calibre .380 e munições de vários calibres. Ela afirmou ser a dona da arma e disse que a mantinha para proteção pessoal.

Além disso, celulares e uma caminhonete que pode ter sido utilizada nas atividades do grupo investigado também foram apreendidos. Todo o material recolhido será analisado para ajudar no avanço das investigações, que continuam em andamento.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.