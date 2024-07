Suspeito de roubos violentos em Campo Grande morre em confronto com a polícia

Bruno Ramos Pinto, de 39 anos, suspeito de realizar diversos roubos violentos em Campo Grande, morreu após trocar tiros com policiais da Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras) na noite de quinta-feira (25). O confronto aconteceu em uma casa no Bairro Aero Rancho.

Conforme informações preliminares, os policiais já vinham investigando Bruno quando receberam informações de que ele estaria traficando drogas em um condomínio da região. Além disso, ele possuía armas de fogo em sua casa e era considerado foragido da justiça. Com base nessas informações, os agentes foram ao local para cumprir o mandado de prisão contra Bruno Ramos.

Ao chegarem na residência, o suspeito reagiu e começou a atirar contra os policiais, que revidaram e o acertaram. Mesmo ferido, Bruno foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Universitário, onde não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Ainda de acordo com o registro policial, durante a operação, os agentes encontraram uma arma de fogo calibre 38, tabletes de maconha e uma balança de precisão na residência de Bruno. A perícia esteve no local e realizou os procedimentos necessários.

Bruno Ramos Pinto era conhecido por sua atuação violenta em diversos roubos na cidade, além de possuir condenações por esses crimes e passagens criminais por tráfico de drogas.

