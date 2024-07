Homem é preso após acidente de trânsito e agressão a policial em Campo Grande

Um homem de 37 anos foi preso na madrugada desta sexta-feira (26) após bater o carro que dirigia em um poste e agredir um policial militar no Bairro Nova Campo Grande, região oeste da Capital..

Segundo o boletim de ocorrência, policiais do BPTran (Batalhão de Polícia Militar de Trânsito) foram acionados para atender o acidente. No local, ao questionarem o suspeito sobre os fatos, ele mentiu, alegando que quem dirigia o veículo era seu genro.

Os policiais não acreditaram na versão do homem, pois o Corpo de Bombeiros já havia prestado socorro a ele no local do acidente. Ao ser questionado novamente, o suspeito, visivelmente embriagado, ficou alterado e começou a gritar.

Diante da situação, foi dada voz de prisão ao homem por dirigir embriagado e alterar a cena do acidente. Ele reagiu, afirmando que não seria preso e que iria para casa. Ao ser colocado na viatura, o suspeito resistiu e acertou um soco no rosto de um dos policiais.

Para conter o homem, a equipe utilizou spray de pimenta. Durante a abordagem, o suspeito também ameaçou um dos policiais de morte. O veículo, que estava com o licenciamento vencido, foi encaminhado para o pátio do Detran.

O homem foi preso em flagrante pelos crimes de desacato, resistência, desobediência, ameaça e condução de veículo automotor sob efeito de álcool. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: