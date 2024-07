Quatro são presos por agredir homem e deixá-lo para morrer em terreno em Três Lagoas

No início da manhã desta quarta-feira (24), uma operação foi deflagrada para cumprimento cinco mandados de prisão e de busca e apreensão contra suspeitos de tentativa de homicídio qualificado em Três Lagoas. O crime ocorreu há pouco mais de um mês, no Bairro Guanabara.

No dia 18 de junho deste ano, um homem, de 37 anos de idade, foi encontrado desacordado e quase sem vida em um terreno, gravemente ferido por diversos golpes de faca.

Durante as investigações, foram levantadas diversas provas, depoimentos testemunhais, apreensão de veículos e coleta de imagens de câmeras de segurança demonstrando o exato momento em que a vítima foi abordada na rua, agredida e colocada no interior de um veículo, no qual foi transportada até o local onde sofreu a tentativa de homicídio.

As equipes da Polícia Civil cumpriram ao mesmo tempo todos os mandados, quatro dos envolvidos foram presos e um dos indivíduos ainda está foragido.

Todos foram conduzidos a sede da SIG, e serão indiciados pela prática de homicídio qualificado pelo motivo torpe e por recurso que dificultou a defesa da vítima, na forma tentada. Após isso, foram encaminhados às celas da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) para ficar sob ordens da Justiça.

A operação e investigação foi realizada pela Seção de Investigações Gerais (SIG) e pelo Núcleo Regional de Inteligência (NRI), com o apoio da 3ª Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas,

