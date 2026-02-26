Suspeito de roubo com ataque a facadas é preso com atestados médicos falsos em Campo Grande

Um homem suspeito de envolvimento em uma tentativa de latrocínio foi preso nesta quarta-feira (26), na região central de Campo Grande. Além do ataque, ele também é investigado por comercializar atestados médicos falsos.

O crime ocorreu na noite de 10 de novembro de 2025, na Rua Maracaju, esquina com a Avenida Calógeras. A vítima foi atingida com golpes de faca no pescoço e no tórax, encontrada caída na via pública e socorrida em estado grave. A motocicleta Honda CG 160 Fan e pertences pessoais foram levados.

Após investigação, o suspeito, conhecido como “Calculista” foi identificado como a pessoa que esteve com a vítima pouco antes das agressões e que teria participado da ação. Ele foi localizado em via pública.

Durante a abordagem, foram encontrados diversos atestados médicos em branco, um carimbo de profissional da área da saúde e documentos já preenchidos com nomes de pacientes. Em depoimento, ele admitiu participação no roubo da motocicleta e afirmou que vendia atestados falsos pela internet.

O caso envolvendo os documentos será apurado em investigação específica. Já sobre o ataque, as investigações continuam para esclarecer todos os detalhes e identificar possíveis envolvidos.

