Operação contra furto de cabos fiscaliza 13 estabelecimentos de recilagem em Naviraí

Força-tarefa mira comércio ilegal de fios de cobre após prejuízos e interrupções de serviços públicos
Uma força-tarefa foi às ruas na manhã desta quinta-feira (26) diante da sequência de furtos de cabos da rede pública, em Naviraí. A ação visa fiscalizar estabelecimentos que atuam na compra e venda de materiais recicláveis. Ao todo, 13 comércios foram vistoriados.
A ação reuniu equipes da Polícia Civil e da Prefeitura, com foco no combate à receptação de fios e cabos de cobre de origem ilegal. Os furtos têm provocado prejuízos aos cofres públicos e causado transtornos à população, especialmente com a interrupção de serviços essenciais.
Durante as fiscalizações, os comerciantes foram orientados sobre a obrigatoriedade de verificar a procedência dos materiais adquiridos, identificar vendedores e manter registros das negociações. A medida busca impedir que produtos furtados entrem no mercado formal.
Além da parte criminal, também foram conferidas licenças e documentações necessárias para o funcionamento regular das empresas, bem como o cumprimento das normas municipais.
Segundo os órgãos envolvidos, novas operações devem ocorrer de forma periódica. Caso sejam constatadas irregularidades administrativas, poderão ser aplicadas autuações. Se houver indícios de crime, os responsáveis poderão ser presos e responder judicialmente.
Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.