Operação contra furto de cabos fiscaliza 13 estabelecimentos de recilagem em Naviraí

Força-tarefa mira comércio ilegal de fios de cobre após prejuízos e interrupções de serviços públicos

Uma força-tarefa foi às ruas na manhã desta quinta-feira (26) diante da sequência de furtos de cabos da rede pública, em Naviraí. A ação visa fiscalizar estabelecimentos que atuam na compra e venda de materiais recicláveis. Ao todo, 13 comércios foram vistoriados.

A ação reuniu equipes da Polícia Civil e da Prefeitura, com foco no combate à receptação de fios e cabos de cobre de origem ilegal. Os furtos têm provocado prejuízos aos cofres públicos e causado transtornos à população, especialmente com a interrupção de serviços essenciais.

Durante as fiscalizações, os comerciantes foram orientados sobre a obrigatoriedade de verificar a procedência dos materiais adquiridos, identificar vendedores e manter registros das negociações. A medida busca impedir que produtos furtados entrem no mercado formal.