Homem condenado a mais de 8 anos por roubo é preso em Bandeirantes

Mandado foi cumprido na manhã desta quinta-feira; ele foi localizado enquanto trabalhava em uma oficina mecânica

Um homem de 40 anos, condenado a 8 anos, 6 meses e 20 dias de prisão por roubo, foi preso na manhã desta quinta-feira (26), em Bandeirantes, a cerca de 70 quilômetros de Campo Grande.

A prisão ocorreu após informações indicarem que ele estaria trabalhando na cidade. A equipe responsável foi até o município, realizou buscas e o encontrou em uma oficina mecânica.

A ordem de prisão foi expedida pela Vara Única da Comarca de Bandeirantes, após condenação definitiva pelo crime de roubo com agravantes. A pena deverá ser cumprida em regime fechado.

Depois de localizado, ele foi levado para a delegacia, onde prestará as solicitações cabíveis.

