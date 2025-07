Após seca histórica, rio Paraguai mostra sinais de recuperação em 2025, mas níveis seguem abaixo média

Dados de Ladário e Porto Murtinho indicam melhora em relação ao ano passado, mas cenário ainda exige atenção



Os níveis do rio Paraguai têm subido ao longo de 2025, apontando uma recuperação parcial após o colapso hídrico registrado no ano passado. Embora o avanço em relação a 2024 seja evidente, os números ainda estão distantes do que foi observado dois anos atrás, segundo dados do monitoramento hidrológico estadual.

Em Ladário, o nível do rio está atualmente cerca de 2,20 metros acima do que foi registrado em junho de 2024, período em que o Pantanal enfrentava a pior seca da série histórica. Ainda assim, essa elevação não foi suficiente para alcançar a marca de 2023: a diferença negativa permanece em 87 centímetros. Em Porto Murtinho, o comportamento é semelhante, alta de 2,40 metros frente a 2024, mas ainda 20 centímetros abaixo do que foi registrado no mesmo período dois anos antes.

O colapso hídrico do ano passado marcou o cenário ambiental do Estado. Em outubro de 2024, Ladário registrou cota negativa de -71 cm, o menor nível já documentado na localidade. Porto Murtinho, por sua vez, chegou a 52 cm no fim do mesmo mês, acendendo alertas em órgãos ambientais e entre especialistas.

Apesar da melhora registrada neste ano, especialistas seguem em alerta. “Embora os números de 2025 tragam alívio diante do cenário dramático vivido em 2024, é importante lembrar que ainda estamos em um quadro de atenção. A recuperação é parcial e precisamos manter o monitoramento contínuo e investir em estratégias de adaptação frente às mudanças climáticas que afetam diretamente nossos rios”, afirmou Leandro Neri Bortoluzzi, da Sala de Situação dos Rios do Imasul.

Atualmente, o Estado enfrenta o período de estiagem, o que significa que os níveis devem se manter estáveis ou apresentar leve queda nos próximos meses, até que o novo ciclo de chuvas se inicie. Por isso, embora a situação tenha melhorado, o cenário continua frágil.

É possível acompanhar as oscilações em tempo real do nível dos rios, sobretudo do Paraguai, por meio do boletim diário divulgado pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul).

*Com informações da Agência de Notícias MS

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram