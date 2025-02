Suspeito de mentorar assalto que deixou casal de refém é preso em Mundo Nova

Na manhã desta terça-feira (25), a Polícia Civil de Mundo Novo prendeu S.R.S. (42), suspeito de ser o mentor de um roubo ocorrido em janeiro no município. O crime envolveu dois assaltantes que invadiram a casa de um casal, amarraram as vítimas no banheiro e, sob ameaça de armas de fogo, roubaram uma camioneta e outros objetos.

Imediatamente após o crime, uma força-tarefa das polícias Civil e Militar de Mundo Novo, com apoio da polícia paraguaia, prendeu um dos envolvidos e recuperou o veículo. No entanto, o segundo assaltante, apontado como mentor do crime, permaneceu foragido.

Após um mês de intensas investigações, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca, apreensão e prisão, localizando o suspeito em um acampamento na área rural, próximo à fronteira com o Paraguai. No local, foram encontrados a arma de fogo utilizada no crime, munições e objetos roubados.

Os policiais descobriram que S.R.S. já era foragido do sistema penitenciário de São Paulo, com uma condenação superior a 32 anos por homicídios, assaltos e porte de arma de fogo. Ele estava em Mundo Novo há cerca de um ano, após fugir de uma penitenciária paulista.

O suspeito foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo, receptação e teve dois mandados de prisão cumpridos. Ele foi levado para a cadeia pública de Mundo Novo, aguardando transferência para uma penitenciária.