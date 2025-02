Condutor morre esmagado pela própria carreta após acidente em rodovia de Sete Quedas

Na noite desta segunda-feira (24), Gustavo Navakoski, de 33 anos, morreu esmagado pela própria carreta após causar um acidente em uma rodovia de Sete Quedas, cidade localizada a cerca de 468 quilômetros de Campo Grande. O caso foi registrado como “sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima”.

De acordo com o boletim de ocorrência, Gustavo estava dirigindo uma carreta acoplada ao cavalo mecânico quando tentou ultrapassar um caminhão. Durante a manobra, os veículos colidiram de raspão. Em alta velocidade, a carreta saiu da pista, percorreu aproximadamente 100 metros às margens da estrada e bateu em alguns troncos de árvores, fazendo com que a carreta fosse para cima do cavalo mecânico e esmagasse o condutor.

O socorro foi acionado, mas Gustavo não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ele era natural do Paraná.