Estudantes do Pé-de-Meia começam a receber incentivos financeiros em fevereiro e março de 2025

Na quinta-feira (27), os alunos do programa Pé-de-Meia, aprovados no primeiro ou segundo ano do ensino médio em 2024, receberão R$ 1 mil na modalidade poupança. Esse valor ficará rendendo até a conclusão do ensino médio, quando o estudante poderá retirar o montante. Já na terça-feira (25) e quarta-feira (26), os alunos que se formaram no ensino médio em 2024 irão receber R$ 1 mil referente ao incentivo-conclusão. Além disso, os beneficiários que participaram dos dois dias do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) também terão R$ 200 depositados em suas contas.

O pagamento será realizado nas contas abertas automaticamente pela Caixa Econômica Federal, conforme a data de nascimento dos alunos. Os beneficiários nascidos entre janeiro e junho receberão na terça-feira, e os nascidos entre julho e dezembro, na quarta-feira. O valor depositado pode ser sacado imediatamente por quem cumprir os critérios do programa.

Para saber se é beneficiário do programa, o estudante pode consultar o aplicativo Jornada do Estudante, disponível pelo MEC, usando seu CPF e senha do portal Gov.br. Caso o estudante tenha menos de 18 anos, o responsável legal precisa autorizar a movimentação do valor, o que pode ser feito por meio do aplicativo ou em uma agência da Caixa Econômica Federal. Se o aluno tiver 18 anos ou mais, a conta estará desbloqueada para uso.

O programa Pé-de-Meia, criado há um ano, visa apoiar estudantes do ensino médio matriculados em escolas públicas, inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico). Hugo Silva, presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes), destaca a importância da iniciativa para a transformação da educação no Brasil e o desenvolvimento do país.

O programa também beneficia alunos que, embora não tenham terminado o ano letivo de 2024, sejam aprovados nas escolas estaduais, distritais ou municipais, ou em instituições federais que oferecem o ensino médio. Além disso, aqueles que tiveram parcelas bloqueadas em 2024 podem receber os valores posteriormente, desde que atendam aos requisitos do programa.

No Centro Educacional 619 de Samambaia Norte, a estudante Aline Rocha Soares, de 17 anos, é uma das participantes que aguarda o depósito de R$ 1 mil. Ela já usa parte dos valores recebidos do Pé-de-Meia para ajudar no financeiro de casa e guardar para a compra de material escolar.

Os alunos que têm direito ao programa devem estar matriculados na rede pública de ensino e ter entre 14 e 24 anos (ou entre 19 e 24 anos no caso da Educação de Jovens e Adultos – EJA). O MEC informa que todos os que atendem aos critérios do programa são automaticamente incluídos como beneficiários.

Para mais informações sobre o calendário de pagamentos e valores recebidos, os estudantes podem usar os aplicativos do MEC ou da Caixa Econômica Federal, além do canal Fale Conosco do MEC.