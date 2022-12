Suspeito de matar namorada é preso uma semana depois em Anhanduí

Após cerco realizado por policiais do SIG, da Polícia Civil e da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) prenderam na manhã deste sábado (3), Vagner Franco, 39, suspeito de ter matado a namorada Monalisa Pereira Alves Muricy, 55, em novembro (28), em Campo Grande.

Segundo as autoridades, uma guarnição da Polícia Militar de Anhanduí também apoiou a encontrar o suposto criminoso em um matagal do distrito distante a aproximadamente 61 quilômetros da Capital.

O crime teria acontecido durante uma bebedeira com amigos no último domingo (28), na Rua Barão Von Oper, em Anhanduí. Monalisa foi assassinada com cerca de sete facadas enquanto bebia com Vagner.