“Se tem problemas na pasta o ideal é trocar”, diz Carlão sobre Sesau

[Texto: Por Rayani Santa Cruz, Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul]

Presidente da Câmara defendeu a saída de José Mauro Filho

“Se tem problemas na pasta o ideal é trocar”, disse o presidente da Câmara de Campo Grande, Carlos Augusto Borges (PSB), sobre a exoneração de José Mauro Filho, da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) e a nomeação do vereador Sandro Benites, do Patriota, mesmo partido da prefeita Adriane Lopes. A saída de José Mauro foi publicada em Diário Oficial ontem (2), e o licenciamento de Sandro Benites da Câmara e a nomeação em edição extra.

Carlão explica que a prefeita escolheu Benites, que rapidamente já iniciou os trâmites legais, e oficiou a casa sobre a licença do cargo. “Nós estávamos numa situação em que a saúde era alvo de reclamação 24h por dia, tanto na imprensa como na Câmara. Os vereadores faziam reclamações em todas as sessões, e nós tínhamos a indicação do vereador Victor Rocha (PP), e do vereador Sandro Benites. A prefeita escolheu o Benites, que aceitou e enviou ofício. Após publicar no Diário Oficial, ele já estará afastado a partir da próxima segunda-feira (5).”

O presidente da casa explica também que as trocas do Executivo são louváveis, desde que os novos gestores saibam trabalhar melhor que os anteriores, com diálogos, gestão eficaz e resultados.

“Acho que as trocas são válidas se o atual secretário não está fazendo o seu papel direito. Mas também penso que não pode trocar um ruim por um igual. O ideal é trocar por um mais acessível, que faça uma boa gestão. Se ele for radical, tendencioso, não consegue administrar. A saúde é complexa, e não pode ter erros. Hoje a gente vê várias falhas, por exemplo, a falta de medicamentos, materiais, falta de macas. Só essa semana chegou ao meu conhecimento que

duas famílias tiveram de pagar ambulância particular para transportar seus parentes doentes, porque não tinha maca.”

Desde outubro, a prefeita Adriane Lopes vem trocando comandos de secretarias: Secretaria de Governo, Secretaria de Educação, Funsat, Subsecretaria de Bem-Estar Animal, Secretaria de Administração e cargos de chefia.

Ao jornal O Estado, Sandro Benites informou que inicialmente a meta é conhecer o funcionamento da Sesau. “Eu aceitei o convite da prefeita, e provavelmente na próxima segunda-feira, a gente começa na Sesau. O nosso foco sempre foi na prevenção, maneira mais simples, eficiente e eficaz. Agora, o foco será na gestão. Aquilo que está dando certo vamos dar continuidade.

Temos milhares de procedimentos atrasados até por conta da pandemia. A saúde é

um problema sério em várias capitais do país.”

Ele pontua que a escolha da equipe de trabalho será técnica e com aproveitamento de servidores que já trabalham no Recursos Humanos da secretaria. “Vamos aproveitar essas pessoas que são extremamente competentes. Segunda eu vou conhecer o terreno, e neste mês de dezembro vamos conhecer o funcionamento da Sesau para conseguir progredir na saúde e nos índices.”

Suplente

Com a cadeira vaga na Câmara Municipal, o primeiro suplente, Paulo Lands (Patriota), é quem assumirá o lugar de Sandro na Casa de Leis. Sobre o assunto, o presidente da Casa de Leis informou que vai enviar ofício ao TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de MS), para formalizar a entrada do suplente e a posse à vaga.