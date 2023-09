Suspeito de matar líder religiosa e marido carbonizados em aldeia indígena é preso

Equipes da Polícia Civil prenderam na tarde de hoje (18), o suspeito de ser o autor do assassinato de um casal da etnia guarani-kaiowá, em uma residência na aldeia Guassuty, em Aral Moreira, a 375 quilômetros de Campo Grande. Os corpos da curandeira e do marido foram encontrados carbonizados, na manhã de hoje (18).

Conforme informações do delegado Maurício Vargas, as investigações apontaram que o autor do crime é um parente das vítimas, um casal de idosos. Diante dos depoimentos, o autor foi localizado próximo ao perímetro urbano do município que faz fronteira com Paraguai

Segundo o delegado, as investigações apontaram que o crime não foi de ódio ou preconceito e, sim, passional. “Este crime, mostra a realidade dos indígenas nessa região de fronteira por causa do fácil acesso ao consumo de bebida alcoólica e de drogas”, detalhou.

A Polícia Civil já pediu a prisão preventiva do suspeito. As investigações continuam para esclarecer os fatos.

