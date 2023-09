Policiais encontram carga de maconha avaliada em R$ 3,8 milhões em caminhonete roubada

Agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na tarde de hoje (18), quase 2 toneladas de maconha, em uma caminhonete roubada, próximo a Itaquiraí, a 405 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a polícia, os entorpecentes apreendidos foram avaliados em R$ 3,8 milhões. Ninguém foi preso.

O flagrante aconteceu durante um bloqueio policial, na região conhecida como Fala Fina, quando deram ordem de parada ao condutor do veículo, que não obedeceu e fugiu. Após percorrer mais de cinco quilômetros, o motorista abandonou a caminhonete Ford Ranger e fugiu a pé em meio a uma mata.

Os policiais realizaram buscas pela região, mas nenhum suspeito foi localizado. No interior do veículo foram encontrados diversos tabletes de maconha, que após a pesagem totalizaram 1.640 quilos do entorpecente. Ainda foram apreendidos cerca de 30 quilos de skunk.

Em análise no sistema policial, foi constatado também que a caminhonete tinha registro de roubo, em Pederneiras (SP).

O material apreendido foi encaminhado a Delegacia de Polícia Civil de Itaquiraí.

