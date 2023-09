Líder religiosa e marido morrem carbonizados em aldeia indígena na fronteira

Uma líder religiosa da etnia guarani-kaiowá e o marido foram encontrados mortos, na madrugada de hoje (18), em uma residência, onde residem na aldeia Guassuty, em Aral Moreira, a 375 quilômetros de Campo Grande. Segundo a polícia, o autor do crime pode ser uma pessoa da família.

Conforme informações da Polícia Civil, a mulher é curandeira na aldeia aldeia Guassuty, por isso é bastante conhecida na comunidade indigena. O fogo consumiu toda a residência e assustou os indígenas que tentaram apagar as chamas, mas sem sucesso. Ambos morreram carbonizados.

Equipes da perícia técnica da Polícia Civil e Polícia Militar estão na região, atrás de informações para ajudar a esclarecer os fatos.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.