“Mulheres também podem discutir orçamento e finanças”, diz Adriane Lopes sobre evento ‘Elas Governam’

Campo Grande é palco do “Elas Governam – Lideranças Femininas na Gestão do Orçamento e das Finanças Públicas” nesta quarta-feira (20), evento inédito fora de Brasília que está reunindo prefeitas, vice-prefeitas, secretárias de Fazenda e de Políticas para Mulheres de todo o Brasil, e é promovido pela FNP (Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos), em parceria com a Prefeitura da Capital de Mato Grosso do Sul.

Recebendo as convidadas, a prefeita Adriane Lopes celebrou a conquista de um evento tão importante sendo realizado na Cidade Morena. “Aqui em Campo Grande, pela primeira vez na história, nós temos uma prefeita em 126 anos de emancipação política. E, geralmente, nos eventos de prefeitas mulheres, se discute violência, pautas feministas, mas hoje, de forma inédita, será um evento nacional de prefeitas para discutir orçamento e finanças, porque nós também podemos discutir este assunto. Essa pauta é de grande relevância para as gestoras públicas. Acredito que vai ser muito produtivo, um dia de muito trabalho e trocas de experiências entre nós”, pontuou ela.

A programação conta com painéis, rodas de conversa e blocos temáticos para tratar de governança feminina, orçamento público com enfoque de gênero e raça, justiça climática, dignidade menstrual e empreendedorismo feminino.

O encontro integra a agenda da Comissão Permanente de Prefeitas da FNP, criada em 2023 para fortalecer a governança feminina, ampliar a troca de experiências e estimular políticas públicas inclusivas. Atualmente, apenas 13% dos municípios brasileiros são governados por mulheres, e apenas duas capitais, sendo Campo Grande (MS) e Aracaju (SE), a terem prefeitas à frente da gestão.

Colaborou Brunna Paula